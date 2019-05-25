رياضة

اتحاد الكرة يجهز صدمة للأهلي بعد أزمة الدوري

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
الخطيب
الخطيب
يفكر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، في تأجيل الأسبوع الأخير من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لما بعد بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وجاء تفكير اتحاد الكرة في ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أعلنت مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 3 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
كانت عدة أندية قد اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، حيث يرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
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أين يذهب الأهلي بعد فشل الخطيب في الإشراف على الكرة؟

حالة من القلق والارتباك الشديد، انتابت مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تعثر الفريق الأول لكرة القدم، وفقدانه نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز مع الزمالك، بالتعادل الإيجابي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي. سقوط الأهلي في فخ التعادل تسبب في ظهور شبح خسارة الفريق لبطولة الدوري، هذا الموسم، وهي البطولة الوحيدة التي كان لاعبو المارد الأحمر على مقربة من التتويج بها.
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قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.
بتروجت

ماذا طلب بتروجت في اجتماع الأزمة المنعقد بالجبلاية؟

طلب نادي بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت، وذلك خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، والذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.
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