اتحاد الكرة يجهز صدمة للأهلي بعد أزمة الدوري

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

الخطيب

يفكر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، في تأجيل الأسبوع الأخير من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لما بعد بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وجاء تفكير اتحاد الكرة في ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أعلنت مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 3 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كانت عدة أندية قد اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، حيث يرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق

كانت عدة أندية قد اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، حيث يرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا.



وتقام الجولة الأخيرة من الدوري على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الإثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو، وأخيرًا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.



ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكره استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا يوم 6 من الشهر المقبل، إلى جانب ارتباطه بمواجهتين وديتين يومي 13 و16 من نفس الشهر أمام تنزانيا وغينيا على الترتيب.

