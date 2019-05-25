إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

الشهيد النقيب أحمد المسلمي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

واستشهد الشهيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 27 مارس الماضي، حيث تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه حال قيام النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، بمحاولة ضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة