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إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
الشهيد النقيب أحمد المسلمي
الشهيد النقيب أحمد المسلمي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
واستشهد الشهيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 27 مارس الماضي، حيث تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه حال قيام النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، بمحاولة ضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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وزير الشباب يحيل مدير مركز «العاشر» للتحقيق

أصدرَّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قرارًا بإحالة مدير مركز شباب العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ نتيجة الإهمال السائد وعدم نظافة أركان المركز، فيما أشاد في الوقت ذاته بالعاملين بالمركز ومدى التزامهم بخطة العمل وحرصهم على التواجد المستمر، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة تفقد خلالها الوزير مركز الشباب بالمدينة عصر اليوم الجمعة.
شم النسيم فى الشرقية (2)

«ورد وغنى» في احتفالات الشرقية بشم النسيم (صور)

نظمت محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم الاثنين، احتفاليتها التي سبق وأعلنت عنها بمناسبة أعياد الربيع و«شم النسيم»؛ حيث جرى تنفيذ عروض فنية ضمت سيارات مُزينة بالورود والزهور لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، فيما أعلنَّ «غراب» عن أن السيارات المُشاركة في العروض، والتي تم تزيينها بالورود والزهور، تتبع رئاسة مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت بالاصطفاف والمشاركة في الاحتفالات من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وسط حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية.
ممدوح-غراب

إعلان الطوارئ في الشرقية لاستقبال «شم النسيم»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال أعياد الربيع و«شم النسيم»، موضحًا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين على مدى اليوم، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات والرد على الشكاوى، بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات المعنية، وسط تعليمات مشددة برفع كل الإشغالات الموجودة بمحيط الكنائس والأديرة والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة وإنارة الأعمدة في الطرق المؤدية إليها.
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