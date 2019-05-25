تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

جهاد جريشة

نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.

وحسب صحيفة LE 360 المغربية، قالت إن سعيد الناصيري، رئيس الفريق الودادي، أعرب عن تذمره من القرارات التحكيمية الخاطئة للحكم جهاد جريشة، وقرر التصعيد ضده، وأنه سيعزز شكواه بالأدلة وقرص مدمج ليؤكد حقه في الشكوى، بعد الظلم الذي تعرض له، مطالبا لجنة الحكام بتحمل مسؤولياتها، قبل مباراة العودة المقرر إجراؤها