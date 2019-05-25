رياضة

تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.
وحسب صحيفة LE 360 المغربية، قالت إن سعيد الناصيري، رئيس الفريق الودادي، أعرب عن تذمره من القرارات التحكيمية الخاطئة للحكم جهاد جريشة، وقرر التصعيد ضده، وأنه سيعزز شكواه بالأدلة وقرص مدمج ليؤكد حقه في الشكوى، بعد الظلم الذي تعرض له، مطالبا لجنة الحكام بتحمل مسؤولياتها، قبل مباراة العودة المقرر إجراؤها
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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جهاد-جريشة

مدرب الوداد: جهاد جريشة حرمنا من الفوز على الترجي

قال موسى نضاو، مساعد مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها تحكيميًا الحكم المونديالي جهاد جريشة، وأضاف نضاو: "أملنا كان كبيرا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، لكن يجب تحية اللاعبين على الجهود التي قدموها طيلة المواجهة، خاصة أننا لعبنا شوطًا كاملاً تقريبًا بـ10 لاعبين، والحكم لم يحتسب هدفا شرعيًا للوداد، كما أنه رفض احتساب ركلة جزاء لنا رغم وجود تقنية الفيديو".
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الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
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الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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باكا يقود قاهر الأهلي للتتويج بدوري جنوب إفريقيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز بدوري جنوب إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره فري ستايت ستارز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد غوبل بارك، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين والأخيرة، من منافسات المسابقة، ويدين بطل جنوب إفريقيا بالفضل في الفوز إلى باكاماني ماهلامبي "باكا"، لاعب فريق الأهلي السابق، الذي سجل هدف الفوز لفريقه، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أورلاندو بيراتس، الذي فاز في نفس التوقيت على بولوكوان سيتي بثلاثية نظيفة.
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