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سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

إذا شهدت هواوي تراجعًا في المبيعات نتيجة لمتطلبات الحكومة الأمريكية الجديدة، فسيظل لدى منافسيها مثل أبل وشاومي الكثير من اللحاق بالركب من أجل الإطاحة بسامسونج
تحرير:مي فؤاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
جهاز هواوي
جهاز هواوي
قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
أجبرت القائمة السوداء شركات التكنولوجيا مثل جوجل وإنتل على تعليق جميع خدماتها مع شركة هواوي. ما يعني أن هواتف هواوي المستقبلية لن تكون قادرة على العمل بنظام تشغيل أندرويد من جوجل، وهو أكثر برامج الجوال انتشارًا. بينما تقول هواوي إنها قامت ببناء نظام تشغيل خاص بهاتف ذكي محلي الصنع سيكون جاهزًا بحلول
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موظفو «سناب شات» يتجسسون على المستخدمين

لم يكن هذا الأسبوع جيدًا بالقدر الكافي على تطبيق "سناب شات" حسبما ذكرت صحيفة ماذر بورد البريطانية، أن العديد من الإدارات داخل شركة سناب العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لديها أدوات مخصصة للوصول إلى بيانات المستخدم، وقد أساء العديد من الموظفين تلك الخاصية للتجسس على مستخدمي تطبيق سناب شات. قال موظفان سابقان، حسب تحقيق الصحيفة، إن العديد من موظفي سناب أساؤوا استخدام وصولهم إلى بيانات مستخدمي سناب شات قبل عدة سنوات، وأكد موظف حالي هذه المعلومات، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة حصلت عليها الصحيفة وتؤكد المعلومات عن هذه الأداة.
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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
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يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020. متى سيتم إطلاق عملة فيسبوك الرقمية؟.. يخطط فيسبوك لبدء اختبار عملته المشفرة في العام الجاري، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. على الرغم من اسم العملة "GlobalCoin"، فإنه لن يتم إطلاقها على فيسبوك عالميا في البداية. يمكن للمستخدمين في نحو 12 دولة بدء استخدام العملة الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إصدارها.
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