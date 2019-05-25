جريمة

سمسار ومسجلان خطر وراء مقتل الجراح اليمني في الجيزة

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
متهمون- أرشيفية
متهمون- أرشيفية
تحقيقات موسعة أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، في واقعة مقتل جراح يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثته، مقيد اليدين والقدمين، ووجود لاصق طبي على فمه، إذ باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين، اليوم السبت، وواجهتهم بالتحريات التي أجراها رجال المباحث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة سماع عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادث.
نجح فريق البحث المشكل لفك لغز الحادث، في التوصل لشخصية المتهمين بقتل الجراح اليمني، وتبين أن سمسار استعان بمسجلين خطر لسرقة المجني عليه، صعدا إلى شقته وقيداه من يديه وقدميه، وكبلاه من فمه حتى مات مختنقا، قبل أن تتمكن مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين. دلت التحقيقات أن السمسار ساعد المجني عليه في شراء
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
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قتل

«كنت فاكرها غنية».. تفاصيل مقتل عجوز بولاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل عجوز في منطقة بولاق الدكرور، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبمناقشة عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار، مسرح الجريمة، تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله المنزل في وقت مزامن لوقوع الجريمة.
اغتصاب (5)

دافعت عن شرفها بأظافرها.. حبس متهم بقتل «سالي»

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس السايس المتهم في واقعة ذبح ربة منزل بعد فشله في اغتصابها بمدينة نصر، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها "سالي ح."، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، وجود عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي أودى بحياتها، كما أظهرت مناظرة النيابة للمتهم قبل خضوعه للتحقيق، وجود آثار لأظافر الضحية على وجهه ورقبته أثناء مقاومتها له، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث.
اغتصاب (1)

«سالي والركين» قصة أبشع جريمة ذبح في مدينة نصر

ترك «علاء» الشاب العشريني بلدته بمحافظة الفيوم متجها إلى قاهرة المعز، سرعان ما استقر به الحال في منطقة مدينة نصر، لم يدم بحث الشاب عن عمل طويلا ووقف الحظ بجانبه إذ عمل «سايس» في جراج بالمنطقة تبدأ مهمته في ركن وغسيل السيارات، وكاد أن يطير من الفرحة عندما استأجر غرفة قريبة من مكان عمله، فترة قصيرة مرت عليه حتى تعرف على بعض سكان المنطقة وأصحاب السيارات المترددين عليه لم يلفت انتباهه سوى «سالي» سيدة في منتصف الثلاثينيات تتمتع بقدر من الجمال مطلقة وتعيش في العقار المجاور له بصحبة ولد وبنت.
اغتصاب (2)

عطفت عليه فذبحها.. سايس يقتل سيدة فشل في اغتصابها

نجحت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها؛ إذ تبين أن سايس الجراج المجاور لمنزل الضحية، وراء الحادث، بعدما استغل وجودها بمفردها داخل الشقة، في غياب طفليها الصغيرين، وصعد إليها وحاول اغتصابها، وعند قيامها بالدفاع عن نفسها قام بذبحها، وفر هاربًا من مسرح الحادث، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات، بعد تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة جارتهم، في منتصف العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل مسكنها.
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