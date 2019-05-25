سمسار ومسجلان خطر وراء مقتل الجراح اليمني في الجيزة

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

متهمون- أرشيفية

تحقيقات موسعة أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، في واقعة مقتل جراح يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثته، مقيد اليدين والقدمين، ووجود لاصق طبي على فمه، إذ باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين، اليوم السبت، وواجهتهم بالتحريات التي أجراها رجال المباحث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة سماع عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادث.

نجح فريق البحث المشكل لفك لغز الحادث، في التوصل لشخصية المتهمين بقتل الجراح اليمني، وتبين أن سمسار استعان بمسجلين خطر لسرقة المجني عليه، صعدا إلى شقته وقيداه من يديه وقدميه، وكبلاه من فمه حتى مات مختنقا، قبل أن تتمكن مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين. دلت التحقيقات أن السمسار ساعد المجني عليه في شراء