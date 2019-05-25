حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

احتجاجات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).

وذكر الحزب أن غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية، من شأنه أن يجعل من هذا الموعد فرصة أخرى ضائعة للحل وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع، مشيرا إلى أنه استوفى الشروط القانونية للترشح من خلال جمع 731 استمارة توقيع شخصي خاصة بأعضاء البرلمان والمجالس البدلية المنتخبين من 33 ولاية. وأوضح