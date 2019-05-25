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تأجيل امتحانات 11 طالبا بسبب تعطل قطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تأجيل امتحانات 11 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية "زراعى"، اليوم السبت، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ بعد تعطل القطار بمحطة دقميرة بمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه، مضيفة أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بالأسماء الطلاب، وأنه تقرر تأجيل الإمتحان للطلاب للدور الثاني، محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة.
وبدأت الواقعة بتلقي وكيل الوزارة إشارة بتأخر القطار وكان الطلاب الـ11 يستقلونه، منهم 3 طالبات، و8 طلاب وجميعهم بالصف الثالث الثانوي الزراعي بلجنة مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات الجديدة. واستقبلت وكيل الوزارة عددا منهم في المديرية، وتواصلت مع المسئولين بالوزارة وبلجنة النظام والمراقبة لصالح مستقبل الطلاب. وكانت
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«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
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شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
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الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

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مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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بعد وفاته.. سوهاج تودع صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

ودعت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي بمسقط رأسه بمدينة المراغة، صاحب أشهر صورة على الجبهة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما كان جنديًا من أبطال الحرب، والتي يظهر فيها وهو رافعا سلاحه باليد اليمنى، وعلامة النصر باليد اليسرى، بعد عبور قناة السويس، والذي توفى مساء أمس الخميس. وكان القاضي أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، والتحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة - السويس"، حيث عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد.
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البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
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«المحافظين» يطالب بالتحقيق في عنف الشرطة ضد الطلاب

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات. وطالب خليل، بفتح تحقيق موسع فيما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظا على صورة الشرطة التى هى محل تقدير من الجميع، لافتًا إلى أنه تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات احتجاجاً على فشل الوزارة فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.
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التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

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