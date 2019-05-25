جريمة

«جولييت شبرا» استأجرت ضباطا مزيفين لخطف طالب جامعي

المجني عليه أنهى قصة حب جمعتهما معا.. لاحقته في الجامعة والمنزل.. أصر على تركها فاستأجرت عصابة انتحلت صفة ضباط وخطفوه وأخفوه بمخزن بمنطقة الهرم
تحرير:محمد عبد الجليل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
خطف - أرشيفية
خطف - أرشيفية
دفع الحب فتاة إلى خطف شاب بمنطقة شبرا الخيمة، وإخفائه بمخزن في الهرم، حيث استأجرت المتهمة 6 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستقلوا سيارة ميكروباص لحبك الخطة، وانتظروا الشاب في الشارع، وفي اللحظة المناسبة انقضوا عليه وأمسكوا به وحال مقاومته لهم، لقنوه علقة ساخنة، وأجبروه على ركوب ميكروباص كان بحوزتهم، حيث تمكنت مباحث القليوبية بعد عملية تفريغ الكاميرات من تحديد هوية الجناة، وتم فحص خط سيرهم عبر الكاميرات، التي قادت إلى موقع اختفاء المجني عليه، ليتم تحريره وضبط الجناة.
قصة حب جمعت بين إسلام محمد "طالب" بإحدى الجامعات الخاصة، وفتاة تصغره بسنوات قليلة، واستمرت أشهرا، بعدها قرر الشاب إنهاء العلاقة والانسحاب من حياة الفتاة، التي تسببت له في مشاكل كثيرة. كانت الفتاة في انتظاره على أحرِّ من الجمر كعادتها، لم تكن تعلم أنه يخبئ لها مفاجأة سوف تقلب حياتها رأسا على عقب، حيث
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
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السحر-والجمال

مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيام أحد العناصر الإجرامية، بتحويل منطقة السحر والجمال، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، تم استهداف المتهم بحملة مكبرة، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

23 قطعة سلاح ناري وحشيش وأفيون في حملات بالمنيا

شن ضباط مباحث المنيا حملات أمنية مكبرة بدوائر مراكز المحافظة، لملاحقة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، وأسفر ذلك عن ضبط 23 قطعة سلاح آلي وخرطوش وطلقات نارية متنوعة غير مرخصة بحوزة مسلحين، عبارة عن 14 فردا محلي الصنع، و7 بندقيات خرطوش، و2 بندقية آلية، و21 طلقة متنوعة غير مرخصة. وفي مجال المواد المخدرة وملاحقة تجار "الكيف"، تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة متهمين، عبارة عن 537 جرام حشيش، و30 جرام أفيون، و10 جرامات بانجو.
حملة-امنية

تنفيذ 42 ألف حكم وضبط 125 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق شن حملاته الأمنية الموسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع، وضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، وخلال الـ24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط 31 قطعة سلاح ناري، و125 قضية مخدرات، و49 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، كما تم ضبط 16 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقـة بالإكراه، وحجز 216 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 24376 مخالفة مرورية.
خطف-طفلة-سوهاج

«لم يرحموا توسلاته» تفاصيل جريمة «الخادمة والمسن»

خانت الأمانة، ولم تصن العيش والملح الذي طالما أكلته مع مخدومها، واختارت طريق الشيطان الذي استحوذ على وجدانها، فكرت في طريقة تفك بها ضائقتها المالية، انساقت وراء رغبات وشهوات عقلها الآثم، استعانت بثلاثة آخرين بينهم سائق، وطرقت شقة مخدوها المسن، الذي أتم عامه الـ80، موظف بالمعاش، في منطقة مدينة نصر، تطلب منه مساعدة مالية، تبعها بدقائق باقي شركائها، قيدوا حركة المسن بشريط لاصق طبي، ونجحوا في شل حركته، واستولوا على مبلغ 32 ألف جنيه، بخلاف هاتف محمول وفروا هاربين.
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