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فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

تحرير:كريم محجوب ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ايهاب يونس
ايهاب يونس
نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
الأحد: حفل الفنانة منال محيي الدين في «قبة الغوري»، حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، في «بيت السحيمي»، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي في «بيت الشعر العربي»، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، ويستمر حتى 23 رمضان في مركز الهناجر
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جمال-بخيت

جمال بخيت:أنا شاعر محظوظ..وهؤلاء أفضل من غنوا كلماتي

قال الشاعر جمال بخيت، خلال لقائه ببرنامج "سري مش للغاية" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، مساء الجمعة، إن الفنانين علي الحجار ومدحت صالح هما أفضل من غنى تترات المسلسلات التي كتب أشعارها، وأنهما تفوقا على نفسيهما وعبرا بصدق عما يريد أن يقوله، معتبرا نفسه "شاعر محظوظ" لأن كلماته لحنها كبار الشعراء أمثال عمر خيرت في «تعرف تتكلم بلدي»، وفاروق الشرنوبي في «متغربيناش»، وأحمد الحجار في «عود»، وحلمي بكر في «بنعشق الحياة»، موضحًا أن مسلسل «السائرون نياما» له مكانة كبيرة في قلبه، حيث كتب كلمات التتر وأكثر من ثلاثين أغنية ضمن أحداثه.
جوديث-كير

وفاة الكاتبة «جوديث كير» الناجية من مذابح هتلر

رحلت عن عالمنا كاتبة قصص الأطفال والرسامة البريطانية من أصل ألمانى، جوديث كير، الهاربة من زمن هتلر، عن عمر ناهز الـ95 عاما، حيث توفيت فى منزلها، حسبما قال ناشرها هاربر كولينز. واشتهرت جوديث كير بكتابها الأول The Tiger Who Came to Tea والذى بدأ كقصة كانت تحكيها لابنتها وقت النوم، ونشرت لأول مرة فى عام 1968 ومنذ ذلك الحين باعت أكثر من 5 ملايين نسخة. وتم الاحتفال العام الماضي، بالذكرى الخمسين على تأسيس سلسلة من الإصدارات الخاصة والاحتفال بعيد ميلادها فى فندق سافوى.
جوخة-الحارثي

فازت بها أول عربية وسبقها إسرائيلي|تعرف على مان بوكر

اقتنصت أمس الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة «مان بوكر» العالمية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، التي تدور أحداثها في قرية «العوافي» بسلطنة عمان، حول قصص ثلاث شقيقات هن «مايا، أسماء، وخولة» وكل واحدة منهن لها مشكلة مرتقب حدوثها، فمايا تزوجت بعد معاناة كبيرة، وأسماء تزوجت لمجرد أن الزواج عادة أو فرض اجتماعي، أما خولة فتنتظر حبيبها الذي غادرها وهاجر إلى كندا، والكاتبة جعلت من تلك القصص مرايا تعكس عليها وتظهر عبر جدرانها مرحلة مهمة من التاريخ العماني. وبعد فوز أول رواية عربية بالجائزة الرفيعة، نرصد بعض المعلومات المهمة عنها:
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ام -كلثوم (2)

أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

فكرة بمليون جنيه حلقة7..البورصة تضاعف أموال علي ربيع

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بصدمة "علاء الدين" الذي يجسده الفنان علي ربيع بخسارته المليون جنيه الذي حصل عليه من التبرعات، بعد دخوله عالم البورصة، وهو الأمر الذي أصابه بالجنون فقرر أن ينتحر، ولكنه تراجع عن الفكرة على الفور على الرغم من تشجيع صديقه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، وداعبه واتصل له بمستشفى المجانين، وفى مشهد أخر تفاجأ علاء بخبر فى التليفزيون يفيد بأن المعاملات فى البورصة على الأسهم الخاصة به عادت للربح، ففرح بأن أمواله ستعود إليه مرة أخرى.
مسلسل-ياسمين-عبد العزيز (6)

«لآخر نفس»| سليم ينجو من الموت وسلمى متهمة بقتل ضابط

تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "لآخر نفس"، بشقيقة سليم -أحمد صلاح حسني- وهي تنتظر بترقب مكالمة المسلح الذي استأجرته ليقتل شقيقها، حتى يتسنى لها الاستيلاء على أمواله، وتأتي لها المكالمة وهي تدخن سيجارتها بتوتر، ليخبرها المجرم أنه فشل فيما أمرته وأنه قد هرب منه، لكنه يعدها بمطاردته. إلا أن المرتزق يفشل مجددًا في قتل سليم، حيث تبادلا إطلاق النار، وأصاب عيار من مسدس سليم، أحد المارة بالشارع خطأ، ليلقى القبض عليه، لكنه يخرج بعدما أثبتت الأدلة اقتحام منزله وأنه بريء من القتل غير العمد، وهذا ما يثير جنون شقيقته.
أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب عن هجوم أحمد سعد:الأسد لا يرد على الكلاب

نشر الحساب الرسمي للفنانة سمية الخشاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أبيات شعر، يبدو أنها موجهة إلى شخص بعينه، وجاء فيها: "قل ما شئت في مسبة عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب". وقد ربط الجمهور بين التدوينة وتصريحات الفنان أحمد سعد، التي قالها أمس في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إذ اتهمها بسرقة شقته، وهو السبب الحقيقي في الطلاق على حد قوله، مضيفًا: "خدعتني بسبحتها وجذبتني إليها"، ثم أكد أن ما يعنيه حاليا هو أولاده فقط.
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