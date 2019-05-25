فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

تحرير:كريم محجوب ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ايهاب يونس

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الأحد: حفل الفنانة منال محيي الدين في «قبة الغوري»، حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، في «بيت السحيمي»، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي في «بيت الشعر العربي»، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، ويستمر حتى 23 رمضان في مركز الهناجر