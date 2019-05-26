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عصير الأفوكادو مفيد في رمضان.. جربيه في البيت

تحرير:آية أشرف ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عصير الأفوكادو
عصير الأفوكادو
الأفوكادو من النباتات المفيدة والتي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة وقيمته الغذائية عالية، كما أنه يحتوي على الدهون الصحية غير المشبعة للجسم، إضافة إلى الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويعمل أيضًا على الشعور بالشبع وبالتالي مهم في حالات إنقاص الوزن، عصير الأفوكادو من المشروبات المهمة على سفرة رمضان ويجب الحرص على تناولها للحصول على الفوائد السابقة، يمكنك عمله لعائلتك في المنزل بسهولة بعدة طرق، منها إضافة العسل الأبيض أو الموز.
المكونات أفوكادو كوب من اللبن السائل ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو السكر طريقة التحضير: - قطعي الأفوكادو لقسمين بشكل طولي، وتخلصي من البذور تماما. - قشري الأفوكادو جيدًا، ثم قطعيه مكعبات متوسطة الحجم. - ضعي الأفوكادو في الخلاط وأضيفي له اللبن البارد والسكر والعسل الأبيض، وقلبي المكونات جيدًا في الخلاط
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