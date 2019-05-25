4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

بانتهاء الاختبار الذي كانت محاوره الأساسية حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، حصلت السيارات التالية على النجوم الخمسة.. فما هي؟

تحرير:كريم ربيع ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

رنج روفر إيفوك

أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك». وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.

مازدا 3 تأتي السيارة اليابانية في مصر في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان، وفي نسختين الأولى تنتمي إلى فئة «السيدان»، والثانية «هاتشباك»، فالنسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت