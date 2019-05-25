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4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

بانتهاء الاختبار الذي كانت محاوره الأساسية حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، حصلت السيارات التالية على النجوم الخمسة.. فما هي؟
تحرير:كريم ربيع ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
رنج روفر إيفوك
رنج روفر إيفوك
أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك». وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
مازدا 3 تأتي السيارة اليابانية في مصر في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان، وفي نسختين الأولى تنتمي إلى فئة «السيدان»، والثانية «هاتشباك»، فالنسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت
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بالشقوق-والثبات-متى-يجب-تغيير-إطارات-سيارتك

بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
عجله-القيادة

قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر

لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
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احذر هذه المؤشرات.. لا تقود سيارتك في الأجواء الحارة

تمر مصر بموجه حارة قد يراها البعض أنها الأعنف منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن العناية بالسيارة بشكل خاص خلال تلك الفترة تمثل أهمية قصوى لأصحابها، خاصة وأن بعض الموديلات قد لا تكون مؤهلة للتعامل مع تلك الظروف الجوية القاسية بشكل أمثل. ولا شك أن تلك السيارات تبعث برسائل واضحة لقائدها بأنها غير مؤهلة للتعامل مع الأجواء ذات درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه له صاحب السيارة من خلال الاطلاع على بعض الأمور في مركبته قبل أن يؤدي إهمالها لكوارث.
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بالشقوق-والثبات-متى-يجب-تغيير-إطارات-سيارتك

بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
عجله-القيادة

قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر

لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
كيف-تتصرف-اذا-ارتفعت-حرارة-محرك-السيارة-

قبل القيادة.. 6 خطوات لتأمين سيارتك في الجو الحار

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة قاسية، وهو ما يسعى البعض لتفاديها بتناول بعض المأكولات الغنية بالسوائل في وجبة السحور، وتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة على مدى ساعات النهار، وبالنظر إلى السيارات، فإنها أيضًا تحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما وأن الإهمال في مثل هذه الأمور قد يعرض المحرك للاشتعال، وبالأخص في درجات الحرارة العالية للغاية، الأمر الذي يستلزم عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد السيارة قبل التفكير في استخدامها بمثل هذه الأجواء الحارة.
كيف-تتصرف-اذا-ارتفعت-حرارة-محرك-السيارة-

12 نصيحة لإنقاذ سيارتك من درجات الحرارة المرتفعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع من 4 إلى 5 درجات، اليوم. فما الإجراءات والخطوات التي تستطيع من خلالها تجنب الحرارة الشديدة في أثناء القيادة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتجنيب سيارتك خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل يضر به؟ نرصد في هذا التقرير 12 نقطة يمكنك من خلالها الحفاظ على سيارتك.
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