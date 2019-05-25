4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

بانتهاء الاختبار الذي كانت محاوره الأساسية حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، حصلت السيارات التالية على النجوم الخمسة.. فما هي؟
أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك».
وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
مازدا 3
تأتي السيارة اليابانية في مصر في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان، وفي نسختين الأولى تنتمي إلى فئة «السيدان»، والثانية «هاتشباك»، فالنسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت
مازدا 3
تأتي السيارة اليابانية في مصر في 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتي جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان، وفي نسختين الأولى تنتمي إلى فئة «السيدان»، والثانية «هاتشباك»، فالنسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت نسخة الـ«هاتشباك» بناقل حركة ستبترونيك من 6 سرعات.
وزودت سيارة مازدا بمواصفات أمان في مقدمتها وسائد هوائية لحماية الركاب من التصادم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.
واختبر البرنامج «Euro NCAP» نسخة الهاتشباك المزودة بمحرك 2.0 لتر، وحصلت على العلامة الكاملة بـ5 نجوم بعد نجاح وسائل الأمان في حماية مقصورة السيارة.
تويوتا كورولا
تأتي السيارة اليابانية في مصر بفئة السيدان بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة يدوي، وأوتوماتيك بتقنية CTV، وزودت السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان، أبرزها وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.
وبعد اختبار نسخة تويوتا كورولا الهاتشباك المخصصة للسوق الأمريكي المزودة بمحرك 1.8 لتر، من برنامج «Euro NCAP» نجحت في الحصول على العلامة الكاملة 5 نجوم.
وتقدم تويوتا إيجيبت كورولا الجديدة في مصر بـ5 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 304 آلاف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي و325 ألف جنيه للفئة الثانية، و362 ألف جنيه للفئة الثالثة، كما قدمت تويوتا إيجيبت الفئة الرابعة بسعر رسمي 419 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى فتقدم بـ469 ألف جنيه.
رينو كليو
نشر البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP)، نتائج اختبارات سيارة رينو كليو هاتشباك الفرنسية التي تنتمي إلى فئة السيارات السوبر ميني موديل 2019 الجديدة.
وبانتهاء الاختبار منح (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بخمسة نجوم بعد نجاح وسائل الأمان بالسيارة بحماية السائق بنسبة 96% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 89% والمارة بنسبة 72% ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 75%.
وتتوفر رينو كليو الجديدة لأول مرة بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر بقوة 65 حصان و75 حصان، وتوربو سعة 1.0 لتر بقوة 99 حصان و129 حصان، كما تتوفر عالميًا بمحرك 1.5 ديزل مع قوة 84 حصان و114 حصان.
رنج روفر إيفوك
حصلت سيارة لاند روفر رنج روفر إيفوك موديل 2020، على 5 نجوم في اختبار السلامة الأوربي Euro NCAP، لتعد من أفضل سيارات الكروس أوفر الصغيرة أمانًا، حيث حصلت على 94% في فئة أمان الركاب البالغين وهي أعلى نتيجة تحققها سيارة من إنتاج لاند روفر، و87% لأمان الركاب الأطفال.
تأتي إيفوك 2020 بقاعدة العجلات Premium Transverse Architecture لتعطي أفضل درجات الأمان للركاب، وتشمل كذلك أنظمة المساعدة على القيادة، ونظام الكبح في حالة الطوارئ والمساعدة في الحفاظ على المسار. وهناك كاميرا في الخلف لتساعد السائق على تفادي الحوادث المرورية.