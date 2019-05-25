الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

سعاد الخولى في القفص- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

وأحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، سعاد الخولي، إلى محكمة الجنايات وذكر أمر الإحالة أنها خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبت جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة