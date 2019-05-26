الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي

تسبب تربية الحيوانات الأليفة العديد من الأمراض للإنسان، منها الأمراض الفطرية، الجلدية، الحساسية، التيتانوس، الديدان الشريطية، الأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض

تحرير:مي فؤاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الحيوانات الأليفة

يحب الكثير من الناس اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور وتربيتها في المنزل، ربما تكون هواية عند البعض وربما تكون وسيلة للكسب، ولكن الكثير من الأشخاص لا تعرف أضرار ومخاطر تربية تلك الكائنات في البيت، والتي تنتج من خلال الاختلاط المباشر بأجسامهم طوال الوقت. هناك العديد من تلك الحيوانات مثل القطط، والكلاب، والسلاحف، والعصافير، والحمام. أثبتت دراسات عديدة أن هناك نحو 200 مرض تنقلها الحيوانات المصابة للإنسان. ربما تسبب تربية الحيوانات الأليفة أضراراً فتاكة بصحة الإنسان، خاصةً الحامل والطفل. كيف يكون هذا الحيوان مصدر خطر على صحة الإنسان؟

هناك العديد من الأمراض الفطرية والجلدية والحساسية، التيتانوس، الديدان الشريطية، الأمراض التنفسية، ميكروب الكلاميديا. الحيوانات الأليفة التي يلجأ كثيرون لتربيتها في المنزل معرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، بعضها لا ينتقل للإنسان وبعضها الآخر يمكن أن ينقل العدوى له. أشارت دراسة جديدة لباحثي جامعة ولاية