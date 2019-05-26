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الحيوانات الأليفة تعرضك لمتلازمة القولون العصبي

تسبب تربية الحيوانات الأليفة العديد من الأمراض للإنسان، منها الأمراض الفطرية، الجلدية، الحساسية، التيتانوس، الديدان الشريطية، الأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض
تحرير:مي فؤاد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الحيوانات الأليفة
الحيوانات الأليفة
يحب الكثير من الناس اقتناء الحيوانات الأليفة والطيور وتربيتها في المنزل، ربما تكون هواية عند البعض وربما تكون وسيلة للكسب، ولكن الكثير من الأشخاص لا تعرف أضرار ومخاطر تربية تلك الكائنات في البيت، والتي تنتج من خلال الاختلاط المباشر بأجسامهم طوال الوقت. هناك العديد من تلك الحيوانات مثل القطط، والكلاب، والسلاحف، والعصافير، والحمام. أثبتت دراسات عديدة أن هناك نحو 200 مرض تنقلها الحيوانات المصابة للإنسان. ربما تسبب تربية الحيوانات الأليفة أضراراً فتاكة بصحة الإنسان، خاصةً الحامل والطفل. كيف يكون هذا الحيوان مصدر خطر على صحة الإنسان؟
هناك العديد من الأمراض الفطرية والجلدية والحساسية، التيتانوس، الديدان الشريطية، الأمراض التنفسية، ميكروب الكلاميديا. الحيوانات الأليفة التي يلجأ كثيرون لتربيتها في المنزل معرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، بعضها لا ينتقل للإنسان وبعضها الآخر يمكن أن ينقل العدوى له. أشارت دراسة جديدة لباحثي جامعة ولاية
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ما الدواء الأغلى في التاريخ.. وماذا يعالج؟

وافقت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية على استخدام علاج يعد الأغلى في التاريخ، وهو مخصص لعلاج اضطراب جيني نادر يحدث بمرحلة الطفولة؛ يسمى ضمور العضلات الشوكي. طورت شركة نوفارتيس الأمريكية العلاج الجديد، تحت اسم "زولجنسما"، وهو عبارة عن علاج لاضطراب يدمر سريعًا السيطرة على عضلات الرضع ويقتل أكثرهم في غضون عامين؛ هو علاج لمرة واحدة يعمل لعلاج المرض على المستوى الجيني. هذا يعني أن آثار الدواء يجب أن تستمر لفترة طويلة، على الرغم من أنه ما زال من غير المعروف ما إذا كان العلاج مزمنًا.
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عكس الشائع.. الجلوس بانحناء مفيد للمفاصل

الجلوس طويلا قد يسبب لك مشكلات صحية، لكنه أمر واقع نتيجة العمل أو المهام اليومية التي تقوم بها، حيث تبقى في وضعية معينة لفترة طويلة وهذا الأمر يسبب عدم وصول الدم إلى أجزاء جسمك جيدا. ودائما ما يقول الأطباء إن الجلوس بشكل مستقيم يجنب الأشخاص الكثير من المشكلات الصحية أو انحناء العمود الفقري، وفي الغالب يفضل الأغلبية الجلوس القرفصاء أو بانحناء بعيدا عن الجلوس مستقيما الذي يتطلب جهدا كبيرا، وإذا كنت من ممارسي اليوجا فإنك تبذل جهدا كبيرا أيضا عند ممارستها باستمرار.
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يحتوي على الكولاجين.. تعرف على فوائد الشمام

يحتوي فصل الصيف على مجموعة متنوعة من الفواكه. يستمتع معظم الناس بموسم الصيف بسبب الفواكه اللذيذة التي يقدمها والمحملة بالعناصر الغذائية والماء الذي تحتويه. تشمل بعض الفواكه الصيفية الشهيرة المانجو والخوخ والكرز والبطيخ وبالطبع الشمام. هذه الفاكهة غنية بالألياف، ومفيدة للصحة. غير فوائدها للبشرة والشعر. كما يعتبر الشمام واحدا من أهم فواكه الصيف، نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن والألياف. يحتوي الشمام على مادة الكاروتين التي تعمل على الحماية من السرطان، وخصوصًا سرطان الرئة، تعمل هذه المادة على قتل خلايا السرطان قبل انتشارها.
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