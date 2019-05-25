تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

الزمالك

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان.



في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة نجاحه في هز الشباك للفوز بالبطولة ومواصلة هيمنة الأندية المغربية عليها للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها مواطنه الرجاء البيضاوي في العام الماضي.



ويسعى الفريق الأبيض للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق حلم محبيه بالفوز بالبطولة، لا سيما بعد حصوله على موافقة السلطات الأمنية على حضور 50 ألف متفرج للقاء.