التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

النائب العام

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.

قضت محكمة النقض، في 7 من مايو الجاري، برفض الطعن المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم. وسبق وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر