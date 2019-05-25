جريمة

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
النائب العام
النائب العام
تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
قضت محكمة النقض، في 7 من مايو الجاري، برفض الطعن المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم. وسبق وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
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إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
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قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
خطف-طفلة-سوهاج

«لم يرحموا توسلاته» تفاصيل جريمة «الخادمة والمسن»

خانت الأمانة، ولم تصن العيش والملح الذي طالما أكلته مع مخدومها، واختارت طريق الشيطان الذي استحوذ على وجدانها، فكرت في طريقة تفك بها ضائقتها المالية، انساقت وراء رغبات وشهوات عقلها الآثم، استعانت بثلاثة آخرين بينهم سائق، وطرقت شقة مخدوها المسن، الذي أتم عامه الـ80، موظف بالمعاش، في منطقة مدينة نصر، تطلب منه مساعدة مالية، تبعها بدقائق باقي شركائها، قيدوا حركة المسن بشريط لاصق طبي، ونجحوا في شل حركته، واستولوا على مبلغ 32 ألف جنيه، بخلاف هاتف محمول وفروا هاربين.
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تأييد المشدد 10 سنوات لمتهمَين في «اقتحام التبين»

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم الصادر بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما في القضية المسماة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لارتكابهما تهم القتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وذلك بعدما تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات طعونهم التي تضمنت الإخلال بحق الدفاع وقصور في أوجه الاستدلال، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لتلك التي أصدرت حكمها في الجولة الأولى.
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