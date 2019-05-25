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عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

عمرو خالد: للدعاء 4 منازل تبدأ باليقين مرورا بالتوبة والخشوع وآخرها الإخلاص وذلك حتى يتحقق الدعاء ويستجيب له الله.. الداعية يوجه رسالة للطلبة في أثناء الامتحانات
تحرير:باهر القاضى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
عمرو خالد
عمرو خالد
قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي يكون بأشكال مختلفة، فربما يكون ما دعوت به شرا لك، أو قد تكون دعوت بأقل مما جهزه الله لك. وحدد عمرو خالد، في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، الذي يذيعه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي جاءت تحت عنوان "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي كالتالي:
منزلة اليقين منزلة اليقين: ثق وتأكد أن الله وعد باستجابة الدعاء وهو لا يخلف وعده أبدا..  "وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، "إن وعد الله حق"، "قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا". شروط إجابة الدعاء ثق أن خزائن الله ملأى وأنه كريم، ما ألهمك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب
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مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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