رياضة

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
نهضة بركان
نهضة بركان
تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.
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الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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لاعب نهضة بركان: الأخطاء ممنوعة أمام الزمالك

كشف عبد الصمد لمباركي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يمتلك كل مقومات التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب فريق نادي الزمالك، حيث أكد لمباركي في تصريحات صحفية مغربية لصيحفة "المغرب اليوم" أن نهضة بركان سيبحث عن الفوز، لأنه يدرك أن مباراة الإياب في مصر ستكون الأصعب في مشوار فريقه بالبطولة، خاصة وأن الزمالك يحسم مبارياته على أرضه ووسط جماهيره. وأضاف عبدالصمد خلال تصريحاته بأن الأخطاء ممنوعة تمامًا في مثل هذه المباريات الحاسمة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.
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الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل نهائي الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها عماد السيد حارس مرمى الفريق إصابته بكسر في أحد أصابع اليد، وهي الإصابة التي تسببت في استبداله خلال مباراة فريقه أمام الداخلية التي أقيمت مساء الأحد على استاد بتروسبورت. وتوجه حارس الزمالك رفقة طبيب الفريق إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب بتروسبورت للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة ومن المقرر أن يجري الحارس جراحة في اليد، اليوم الإثنين، وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة
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