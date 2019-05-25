الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

نهضة بركان

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان. في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان.



في المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة نجاحه في هز الشباك للفوز بالبطولة ومواصلة هيمنة الأندية المغربية عليها للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها مواطنه الرجاء البيضاوي في العام الماضي.



ويسعى الفريق الأبيض للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق حلم محبيه بالفوز بالبطولة، لا سيما بعد حصوله على موافقة السلطات الأمنية على حضور 50 ألف متفرج للقاء.

