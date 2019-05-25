جريمة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
وبمناقشة الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم وسماع شهادة شهود العيان، أكدوا وجود خلافات قديمة بين الطرفين على مسقى مائي منذ 5 سنوات، وأن العائلتين تجدد الخلاف بينهما اليوم واشتبك الطرفان بالأسلحة البيضاء والنارية ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وبدأت الأحداث الدامية التى شهدتها قرية 7 بحري، بإخطار تلقته مديرية
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
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إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
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مشاجرة - أرشيفية

3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.
جثة-فى-شقة

مصرع 3 عمال لاختناقهم من رائحة الصرف الصحى بأسوان

لقي ثلاث عمال بأسوان مصرعهم، اليوم الأربعاء، بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو وسط المحافظة، أثناء قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحي، فيما نجا شخص آخر، أثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحى، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وعلى الفور توجهت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم إستخراج الجثث الثلاث، والذين تم نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثث إلى زويهم للدفن.
طعن

«علشان تليفون».. فلاح يطعن طالب بـ«مطواة» في الشرقية

لقى طالب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب تعرض لها على يد فلاح بدائرة قسم شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، حيث أقدم المتهم على قتله بسبب مشادة بينهما سببها فُقدان المجني عليه لهاتفه، وذلك وقتما كان يجلس برفقته وآخر في جلسة سمر، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة

«قُتلت أم انتحرت».. الإفطار الأخير في حياة «فاطمة»

سيطرت حالة من الغموض على واقعة مصرع ربة منزل بالحبة القاتلة عقب تناولها وجبة الإفطار مباشرةً، حيث اتهمت أسرتها زوجها بقتلها بسبب وجود خلافات أسرية مستمرة بينهما، فيما قال زوجها وأسرته إنها تخلصت من حياتها وانتحرت بتناول مادة سامة بسبب مرورها بأزمة نفسية لوجود خلافات بينهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام، يفيد وصول فاطمة أحمد محمد (24 عامًا) ربة منزل ومقيمة قرية العزب دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.
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