تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.

وبمناقشة الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم وسماع شهادة شهود العيان، أكدوا وجود خلافات قديمة بين الطرفين على مسقى مائي منذ 5 سنوات، وأن العائلتين تجدد الخلاف بينهما اليوم واشتبك الطرفان بالأسلحة البيضاء والنارية ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وبدأت الأحداث الدامية التى شهدتها قرية 7 بحري، بإخطار تلقته مديرية