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رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء

«القضاء الإداري» يؤيد استمرار تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة.. «السياحة» فرضت 2000 ريال سعودي فى نهاية فبراير 2018.. وهيئة مفوضي الدولة حسمت الموضوع
تحرير:أمين طه ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
العمرة
العمرة
قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة. واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
البداية  فى أواخر فبراير 2018 أصدرت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قرارا بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى، أي نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية. وأكدت المشاط وقتها أن الهدف من الضوابط الجديدة للعمرة ليس جمع الأموال، بل إتاحة الفرصة لـ500 ألف معتمر جديد،
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مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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بناء (5)

«الحيز العمراني» يؤجل «التصالح في مخالفات البناء»

رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب التموين بمنافذ للخبز: بيتباع بجنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مواطنون لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية نظرا لعدم احتياجهم لها، إلا أنهم قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم، وأضاف أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح تدخل وزارة التموين، متسائلا: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة.. هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول؟".
مجلس-النواب

خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
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