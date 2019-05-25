رياضة

أليجري: رونالدو سيغيب عن مواجهة اليوفي وسامبدوريا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
رونالدو
رونالدو
أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز، لن يوجد ضمن قائمة مباراة الغد أمام سامبدوريا بالجولة الختامية في الدوري الإيطالي، التي ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة الإيطالية. وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كريستيانو رونالدو لن يوجد معنا، لأنه بحاجة لمزيد من الراحة، لديه مباريات مع منتخب البرتغال، ومن المناسب أن يلعب اللاعبون الآخرون الآن".
وأضاف: "فويتشيك تشيزني يعاني من مشكلة في الركبة، وسيخضع لعملية جراحية، لكن سيشارك غدا". وواصل: "إذا تعافى ليوناردو سبيازنولا سيشارك كأساسي، وإذا لم يتعاف، بيريرا من سيلعب". وتابع: "يجب أن ننهى الموسم بأعلى مستوى أمام فريق رائع، لقد قاموا بعمل جيد، وسامبدوريا يستحق المزيد من الاحترام". وأتم تصريحاته
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رونالدو يحصل على أغلى السيارات بمبلغ خيالي

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