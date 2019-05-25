إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

القس مقار سعد المجني عليه

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع القس، مقار سعد، 65 عاما، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إثر طلق ناري في الرأس والبطن من سلاح طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال ش"، 54 عاما. وعقب تسليم المتهم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه والقس لسابقة اتفاق المجني عليه معه بمساعدته