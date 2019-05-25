جريمة

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
القس مقار سعد المجني عليه
القس مقار سعد المجني عليه
أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع القس، مقار سعد، 65 عاما، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إثر طلق ناري في الرأس والبطن من سلاح طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال ش"، 54 عاما. وعقب تسليم المتهم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه والقس لسابقة اتفاق المجني عليه معه بمساعدته
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
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القمص-مقار-سعد-مقار

قرار جديد من النيابة بشأن قاتل قس كنسية مارمرقس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس "كمال ش" فراش كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتله القس مقار سعد كاهن الكنيسة، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، إذ اعترف المتهم أمام المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بارتكابه للواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات نارية، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إنهاء تفريغ الكاميرات.
القمص-مقار-سعد-مقار

النيابة تتحفظ على كاميرات «كنيسة شبرا الخيمة»

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بكنيسة مارمرقس، وذلك لتفريغها بمعرفة النيابة العامة لفحص واقعة مقتل القس مقار سعد راعى الكنيسة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد مصرع القس مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، ومقيم بأم بيومى، متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن وتوفي في الحال.
القس-مقار‎

أول بيان من مطرانية شبرا الخيمة عن «مقتل القس»

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، أول بيان عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بمنطقة المنشية بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة. وتضمن البيان أن الكنيسة فور وقوع الحادث أبلغت الجهات الأمنية والنيابة العامة للتعامل مع الحادث والواقعة محل التحقيق حاليًا، مشيرا إلى أن الكنيسة ستعلن فيما بعد ميعاد الصلاة الجنائزية عقب انتهاء الإجراءات. وأوضحت المطرانية في بيانها أن الحادث جنائي وأنها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الحادث.
القس-مقار‎

أمن كنيسة «قس شبرا» يكشف التفاصيل للنيابة:ملناش دعوة

استدعت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها أفراد الأمن من رجال الشرطة المكلفين بتأمين كنيسة مارمرقس لسؤالهم حول ملابسات حادث مقتل راعى الكنيسة على يد فراش. وأكد أفراد الأمن أنهم مكلفون فقط بالتأمين من الخارج وليس لهم أى صلة بالكنيسة من الداخل، وأنهم سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا صوب مصدر الصوت فوجدوا القس فى حجرته غارقا فى دمائه وبجواره طبنجة 9مم وقاموا بالاتصال بالإسعاف فى محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.
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