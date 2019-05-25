الأهلي يخطر الجبلاية بقرارات اجتماعه الطارئ

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

الخطيب وهاني أبو ريدة

أرسلت إدارة الأهلي خطابًا ظهر اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، في اجتماعه الطارئ أمس الجمعة، برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري. وأورد الأهلي في خطابه قرارات المجلس على النحو التالي: - عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.

- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق. - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة