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محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، اليوم السبت، تكشف فيه تفاصيل كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، والذي وقع صباح اليوم. وأشار البيان إلى أن سبب وقوع الحادث هو قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاز"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.
وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه فور ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، صباح اليوم، باندلاع حريق ناتج عن كسر بماسورة غاز طبيعي، تم تكليف اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالتوجه فورا لموقع إندلاع الحريق.اقرأ
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مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
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انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
جمارك

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.8 مليار جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار بقيمة 3 مليارات و843 مليونا و534 ألفا و139 جنيها، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 232 مليونا و540 ألفا و450 جنيها، ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 568 مليونا و889 ألفا و980 جنيها ورسم التنمية 88 مليونا و461 ألفا و299 جنيها والرسوم والغرامات الأخرى 125 مليونا و324 ألفا و459 جنيها بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة مليار و15 مليونا و216 ألفا و188 جنيها.
حريق-فى-الموسكى (2)

«37 ألف محل».. أماكن مرشحة لتكرار حريق الموسكي

حريق أي سوق تجاري كبير هو صدمة وخسارة كبيرتان، غير أن حريق الموسكي أمس، لم يكن محل اندهاش لدى كثيرين، لتكرار الحرائق في منطقة وسط البلد على فترات متقاربة وسيناريوهات متشابهة، يختلف فقط في ما يخلفه الحريق من أعداد الضحايا ما بين مصابين أو قتلى، إلا أن القدر كان هينًا مع أرباب حريق سوق الموسكي أمس، ولم يُخلف قتلى، بل كل من تأذى من الحريق كانوا في عداد المصابين. حريق الموسكي لن يكون الأخير وسوف يستتبعه حرائق في أسواق متفرقة، "التحرير" طرحت سؤالا على مختصين في الحماية المدنية والتخطيط، بهدف التنويه عن الأماكن المتوقع أن تطولها الحرائق مستقبلًا.
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