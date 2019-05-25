محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، اليوم السبت، تكشف فيه تفاصيل كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، والذي وقع صباح اليوم. وأشار البيان إلى أن سبب وقوع الحادث هو قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاز"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه فور ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، صباح اليوم، باندلاع حريق ناتج عن كسر بماسورة غاز طبيعي، تم تكليف اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالتوجه فورا لموقع إندلاع الحريق.اقرأ