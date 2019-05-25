السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل عبد الفتاح البرهان

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، بعد عصر اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. ووصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية. ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة يرافقه خلاها عدد من المرافقين.

ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير