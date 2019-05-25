قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

حبس متهم- أرشيفية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.

تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من ا لألعاب النارية، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مداهمة المخزن المشار إليه وضبط صاحبه، وتبين وجود مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية. وخلال التحقيقات،