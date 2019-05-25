جريمة

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
حبس متهم- أرشيفية
حبس متهم- أرشيفية
قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من ا لألعاب النارية، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وأكدت التحريات التي أجراها رجال المباحث صحة المعلومات، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مداهمة المخزن المشار إليه وضبط صاحبه، وتبين وجود مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية. وخلال التحقيقات،
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
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جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
قتل

المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.
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تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
جثة-فى-شقة

«جثث ودماء وضرب نار» جرائم النصف الأول من شهر رمضان

قتل وسرقة وانتحار وإطلاق نار وترويع للآمنين، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة لم تمنع حرمة شهر رمضان مرتكبيها من الإقدام على تلك الخطوة، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين ومردة الجن وأغلقت فيه أبواب النار، انساق هؤلاء وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الفوضى والبلطجة وحملوا أسلحتهم. وأجهزة الأمن بدورها كانت واقفة بالمرصاد وألقت القبض عليهم وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم.
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