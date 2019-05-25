حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

ألتراس أهلاوي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وفي ذات السياق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بحبس 3 متهمين من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بشأن اتهامهم مع آخرين في إعادة إحياء رابطة «ألتراس أهلاوي». وفي 16 مايو 2018، أعلنت رابطة «ألتراس أهلاوي»، حل الرابطة وأغلقوا حسابهم الرسمي