جريمة

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

حادث قتل مروع لكاهن بشبرا.. أجهزة البحث تتحرك لكشف الملابسات.. النيابة تجرى تحقيقات موسعة للوصول إلى الحقيقة.. القاتل خادم بالكنيسة يعترف تفصيلا بدواقع القتل
تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
القس مقار
القس مقار
12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
حادث مروع يوم 13 مايو الجاري، كانت منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة على موعد مع حادث مروع إذ لقى القس مقار سعد راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، مصرعه على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش"، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والبطن من طبنجة 9 مم، وسط حالة من الذهول بين القساوسة والعاملين بالكنيسة، لتسود
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التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
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القمص-مقار-سعد-مقار

إحالة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة إلى الجنايات

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، فراش كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه، وذلك بعد مرور 10 أيام على وقوع الجريمة. وأمر بذلك المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة شبرا الخيمة، بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، والذي أفاد بأن المجني عليه أصيب بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع الموجودة بجسد المجني عليه.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
حبس-كلابشات

حبس شقيقين لإطلاقهما النار على طلاب معهد أزهري

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهمامها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" على 6 طلاب بمعهد مسير الثانوي، وذلك الأربعاء الماضي، لوجود خلافات بين أحدهما والمصابين، على أولوية الجلوس في لجنة الامتحانات بمعهد الدكتور أحمد غلوش، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
جثة

لحظة قتل أب أمام أطفاله بشبرا الخيمة (فيديو)

«محمد فوزي» رجل أربعيني، يعمل سائقا في المطار، طلق زوجته التي يكبرها بـ15 عاما، بعد زواج دام 6 سنوات، بسبب اقتراض زوجته أكثر من قرض، وعدم قدرتها على سداد القروض، على الرغم من تشديده عليها عدم الاقتراض، فإنها خالفت أوامره فطلقها بعد أن تراكمت الديون عليها، وكان قد أنجب منها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتوأمين "ولد وبنت" 3 سنوات. بطلاق «محمد» زوجته خسر صديق عمره «محمود راضي» الذي كان سببا في زواج «محمد»، وذلك بعد أن رشح «محمود» لصديقه شقيقة زوجته للزواج بها، إلا أنه بعد الانفصال نشبت المشكلات بينهما.
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