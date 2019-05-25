12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

حادث قتل مروع لكاهن بشبرا.. أجهزة البحث تتحرك لكشف الملابسات.. النيابة تجرى تحقيقات موسعة للوصول إلى الحقيقة.. القاتل خادم بالكنيسة يعترف تفصيلا بدواقع القتل

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.

حادث مروع يوم 13 مايو الجاري، كانت منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة على موعد مع حادث مروع إذ لقى القس مقار سعد راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، مصرعه على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش"، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والبطن من طبنجة 9 مم، وسط حالة من الذهول بين القساوسة والعاملين بالكنيسة، لتسود

حادث مروع

يوم 13 مايو الجاري، كانت منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة على موعد مع حادث مروع إذ لقى القس مقار سعد راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، مصرعه على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش"، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والبطن من طبنجة 9 مم، وسط حالة من الذهول بين القساوسة والعاملين بالكنيسة، لتسود حالة من الارتباك في أرجاء المكان والشوارع المحيطة بعد أن فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا.

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اعترافات أولية

بعد مرور ساعات قليلة من الحادث، سلم المتهم نفسه لقسم ثان شبرا الخيمة واعترف بوجود خلافات بينه والقس لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج ابنته وإعطائه مبالغ مالية ولم يفِ بذلك، وأعطاه ألف جنيه، مقرا أنه طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية، أطلق على أثرها عدة أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته وسلم بعدها نفسه.

تحقيقات موسعة

عقب تدوين أجهزة الشرطة، أقوال المتهم في محضر رسمي أحيل للنيابة، والتي بدأت في إجراء تحقيقات موسعة بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سىلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، انتهت خلالها التحقيقات متضمنة اعترافات المتهم وتمثيله الجريمة في حضور النيابة العامة وسط حراسة مشددة، وسماع أقوال شهود العيان والضباط الذين أجروا التحريات.

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القاتل يروى الحكاية

أمام رجال النيابة، روى المتهم "كمال ش"، 54 سنة، تفاصيل يوم الجريمة وعلاقته بالكاهن منذ بداية عمله، قائلا إنه بدأ العمل خادما في الكنيسة منذ حوالى 4 سنوات وفوجئ بأن المرتب لا يتعدى ألف جنيه فتحدث مع الكاهن، إذ أنه لديه 9 بنات ولن يتمكن من الإنفاق عليهن بهذا المبلغ فطمأنه الكاهن، ووعده بأن الكنيسة ستصرف له مواد عينية من لحوم ودواجن ومستلزمات المنزل، كما أنهم سيساعدونه في زواج بناته التسع.

وأضاف أنه في منتصف عام 2015 اختفت إحدى بناته فاعتقد أنه تم خطفها فطلب من نجل شقيقه شراء سلاح ناري له، وأعطاه مبلغا ليشترى له سلاحا وبالفعل نفذ طلبه وأشترى له طبنجة 9 مم، وأخفاها في الطابق الخامس بالكنيسة المخصص للأمتعة ليستخدمه في قتل خاطف ابنته، متابعا أنه طلب من الكاهن مساعدته في ايجاد ابنته وكان يعده دائما بالبحث عنها حتى أعتقد أنه يعرف مكانها ويرفض إبلاغه به، موضحا: "أبونا مقار كان بيهزقنى ويقلل مني ويسىء معاملتي وفاض بيا الكيل".

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لحظات سبقت الجريمة

تضمنت اعترافات المتهم، اللحظات التي سبقت الجريمة، إذ قال إنه كان يحتاج 25 ألف جنيه لإنهاء متطلبات زواج ابنته ووعده الكاهن بإعطائها له وتقدم بطلب سلفة 2000 جنيه، تم الموافقة على إعطائه 500 جنيه فقط وصرف له الكاهن مبلغ 1000 جنيه من صندوق الجمعية الخيرية بالكنيسة ووصل المبلغ بعد ذلك إلى 11 ألف جنيه، فذهب للتحدث معه أن المبلغ لن يكفي "وإن ده مكنش اتفاقنا"، وطلب زيادة المبلغ لـ25 ألف جنيه إلا أن الكاهن رفض اعطائه مبالغ أخرى، وباغته بالرد: "دول اللي قدرنا جمعهم هنعمل أيه".

وتابع المتهم: "هنا الدم غلى في عروقي وطلعت جبت السلاح من الدور الخامس، وانتظرته حتى عاد إلى غرفته وأطلقت عليه النار لحد ما الطلقات خلصت، وخرجت برة الكنيسة وأنا مش مصدق اللي حصل".

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كاميرا تسجل الحادث

سجلت إحدى كاميرات المراقبة بالكنيسة الحادث، وتضمن تقرير خبراء ماسبيرو بعد تفريغها أن الواقعة استغرقت 59 ثانية، إذ ظهر في الفيديو المتهم يتوجه إلى الكاهن ويطلق صوبه الرصاص، في وجود فتاة تبين أنها تدعى "ج"، 16 سنة، نجلة عاملة الكانتين، والتي هربت حين أطلق المتهم الرصاص، ثم حضرت والدتها وحاولت الإمساك بالمتهم، ومنعه من قتل الكاهن وأشهر السلاح في وجهها ما دفعها للهرب، ثم فر المتهم خارجا من الكنيسة ليلتقي فرد الأمن الذي هرع ناحية صوت الرصاص، فأدعى المتهم عدم معرفته بالسبب وخرج من الكنيسة مسرعا.

الشاهد الرئيسي

استمعت النيابة لأقوال الفتاة (الشاهد الرئيسي) فى الحادث وقررت في أقوالها أن الخادم هو من قتل الكاهن مقار، وأطلق عليه الرصاص داخل غرفته، مؤكدة: "أبونا مقار كان شخص محترم وطيب وكان يعطى من يستحق وعمره ما أتأخر عن محتاج، ونفت أقوال المتهم بأن المجنى عليه كان يسيء معاملته أو يتعمد إهانته، ده أفترى منه وتضليل".

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