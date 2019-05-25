رياضة

عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك رفض خوض لقاء القمة بالدور الأول، والتي لا ستؤثر على اللقب بشكل حاسم، إلا بعد أن لعب الأهلي مؤجلاته، كيف نقبل أن نلعب مباراة القمة قبل أن يلعب الزمالك كل مؤجلاته؟". وأضاف: "لعبنا بشكل مضغوط، واتحاد الكرة حدد موعد لقاء الزمالك بالدوري وأيضا
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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.
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ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
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رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
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عبد الحفيظ لأمير مرتضى: جبت الثقة دي منين؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.
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آخر كلام.. انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً، إذ تواصل محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم التوافق على حل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي. وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.
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