سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول
تحرير:أمينة محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
التعليم الفني - صورة أرشيفية
التعليم الفني - صورة أرشيفية
أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
وذكر مجاهد، في بيان له: "لجنة رقم 3318 طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي)، صور الطالب "ح. ح" الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "ع. ا" تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".اقرأ أيضا| غش وتسريب
اقرأ المزيد
مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مدارس التعليم الفني

بعد أولى ثانوي.. تأجيل امتحان شهادة الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، والمقرر عقدها غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل، موضحة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقا.
امتحانات-اولى-ثانوى-بالتابلت (1)

غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.
مدارس التعليم الفني

إعلان موعد امتحانات دبلومات التعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ يوم 11 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 18 مايو.
مدارس التعليم الفني

نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، إن التعليم الفني لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، للارتقاء بمستوى التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعة التكنولوجية، وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مهن فنية قاربت على الاندثار بسبب خجل البعض الالتحاق بها نتيجة نظرة المجتمع، بالرغم من أنها مهن شريفة وتتطلب خبرة ودرجة غير بسيطة من التعليم للنجاح بها، ولها عائد مادي مجزي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org