مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تحرير:أمينة محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

التعليم الفني - صورة أرشيفية

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وذكر مجاهد، في بيان له: "لجنة رقم 3318 طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي)، صور الطالب "ح. ح" الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "ع. ا" تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".اقرأ أيضا| غش وتسريب