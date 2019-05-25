أبرز صحفيين اليمين المتطرف الذين حظرهم فيسبوك

المدونة والصحفية الأمريكية لورا لومر، من ضمن الشخصيات اليمينة المتطرفة التي حظرها فيسبوك مؤخرا.. وهذه ليست المرة الأولي التي تحظرها مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير:منة عبد الرازق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

اليمين المتطرف - صورة أرشيفية

أول من أمس الخميس، أعلن فيسبوك عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، ومن وقت لآخر يحظر الفيسبوك حسابات وصفحات لشخصيات أو مؤسسات متطرفة، أتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لبث سموم أفكارها، كان آخرها حظر حسابات الانستجرام لقيادات قوات الحرس الثوري الإيراني، ومع تزايد انتقادات موقع الفيسبوك لحظره حسابات الإرهابيين في الوقت نفسه، تسمح لليمين المتطرف ببث أفكاره، حظر فيسبوك العديد من رواده وغيرهم في الآونة الأخيرة، فما هي توجهاتهم؟

الصحفي ألكس جونزحظر "فيسبوك" حساب الإعلامي الأمريكي ألكس جونز، 45 عاما، وهو مالك موقع "انفوورز"، واثنين من مسئولي إدارة التحرير للموقع نفسه، ويعتبر من أبرز مؤيدي نظرية المؤامرة، أشتهر ببرامجه الإذاعية والتلفزيونية المثيرة للجدال، ويستمع لبرنامجه حوالي مليوني مستمع، وملايين المشاهدات على اليوتيوب قبل