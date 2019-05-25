رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى