فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى
اقرأ المزيد
ياسمين الخطيب و خالد يوسف (2)

ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
محمد هنيدى

«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
كوينتن-تارانتينو

مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
اقرأ المزيد من الأخبار
حلا-شيحة

رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
رامز-في-الشلال (3)

رامز في الشلال.. صدمات عنيفة لشيرين رضا (فيديو)

في حلقة اليوم الإثنين، الخامس عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيرين أيضا في نوبة من الصراخ والعويل؛ إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، واستمر رامز في مضايقتها في أثناء المقلب بتحركاته الكثيرة على القارب؛ ما دفعها للنظر له باستغراب شديد.
رامز-في-الشلال (3)

ثبات أحمد حجازي بمقلب رامز في الشلال (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، أحمد حجازي لاعب نادي الأهلي السابق ونادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي الحالي والمنتخب المصري، وفي بداية الحلقة وفي أثناء استقبال حجازي، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.
شذى-حسون (2)

رامز جلال يسخر من شذى حسون: ده فخد مش دراع (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، الثالث عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المغنية شذى حسون أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي"، وفي بداية الحلقة وأثناء استقبال شذى، سخر رامز منها قائلا: "إيه الدراع ده يا شذى، إيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخد، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاد دي لوحديها"، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، دخلت شذى في نوبة من الصراخ والعويل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org