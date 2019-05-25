رياضة

تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
راموس
راموس
أكدت العديد من التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري والخروج المهين من مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا، وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.
واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما الهولنديان فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي. وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي
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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.
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ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
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رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
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خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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ليفربول: ريال مدريد يريد ضم صلاح وكلوب عقبة الحسم

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، المقربة من نادي ليفربول، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وايدين هازارد، موضحة أن الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة النجم المصري من خلال عدم وجود رغبة من جانب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب حول بيعه في الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه حال فشل الريال في إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.
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كاسياس يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري

يخطط الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعتزال كرة القدم بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا رفقة فريقه بورتو البرتغالي، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بطل العالم البالغ من العمر 37 عامًا، يفكر في إنهاء مسيرته مع الكرة في نهاية الموسم الجاري، ولا يرغب في الدخول في مرحلة شك بشأن مستقبله، ودخل كاسياس الذي حرس مرمى ريال مدريد في 725 مباراة، المستشفى الشهر الماضي، قبل أن يخرج منه بعد 5 أيام، وعقب خروجه، أخبر وسائل الإعلام بعدم معرفته بما يحمله المستقبل له.
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قناة فرنسية: ريال مدريد بدأ التحرك لضم محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح خط اتصال مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لبدء المفاوضات مع ناديه لضمه لصفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت قناة «كنال بلس» الفرنسية، خلال تقرير تم بثه مساء الأربعاء، إلى تحرك مسؤولي نادي ريال مدريد، لبدء مرحلة التفاوض مع صلاح، المتوج مؤخرًا بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 للعام الثاني على التوالي.
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