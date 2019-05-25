رياضة

نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

الأمن بدأ الانتشار بمحيط استاد برج العرب.. كاميرات مراقبة وكلاب بوليسية.. التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.. التأمين مستمر لحين انتهاء احتفالات الفوز بالبطولة
تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
ستاد برج العرب
ستاد برج العرب
وضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة لتأمين إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية في المباراة التى من المقرر إقامتها، مساء غد الأحد، على معلب الجيش باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك للحصول على اللقب الأول تحت اسم الكونفيدرالية، وارتكزت الخطة على رفع درجة الطوارئ بين جميع الأجهزة وتأمين الفريقين بمقر إقامتهما وحتى موعد المباراة وعقب مغادرة كل فريق للمباراة.
وعقد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا موسعا ضم قيادات وممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن الأمنية وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية، لوضع خطة تأمين المباراة، مؤكدا على ضرورة اليقظة والحيطة والعمل على إخراج المباراة في أحسن صورة،
اقرأ المزيد
فان-دايك-محمد-صلاح

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.
ميسي‎

ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
محمد الطويلة

رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

مدرب المنتخب السابق يدعم الزمالك ضد نهضة بركان

دعم محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، نادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية لموسم 2018- 2019، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى برج العرب، لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة، التي سيغيب عنها الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.
جماهير-الزمالك

إقبال جماهيري سكندري لشراء تذاكر نهائي الكونفيدرالية

توافد المئات من جماهير نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام مقر نادي الأوليمبي بمنطقة باب شرق بالإسكندرية لشراء تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفيدرالية، وكان الزمالك قد أعلن عن منافذ بيع التذاكر في القاهرة داخل نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة، إضافة إلى نادي القضاة، وفي الإسكندرية بالنادي الأوليمبي، وجامعة المنصورة بالدقهلية.
حمدى-النقاز

النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
فريق-نهضة-بركان

لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لدخول التاريخ

أكد حمدي العشير، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه لا يركز حاليًا سوى في مواجهة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "تركيزنا كبير على مواجهة الزمالك، الذي نعرفه جيدًا، فالفريق الأبيض له تاريخ كبير في البطولات الإفريقية، لذلك سيكون النهائي له طعم خاص بالنسبة لنا جميعًا، في مثل هذه المواجهات تحقيق الفوز أهم من أي شيء، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة القارية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org