نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

الأمن بدأ الانتشار بمحيط استاد برج العرب.. كاميرات مراقبة وكلاب بوليسية.. التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.. التأمين مستمر لحين انتهاء احتفالات الفوز بالبطولة

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة لتأمين إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية في المباراة التى من المقرر إقامتها، مساء غد الأحد، على معلب الجيش باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك للحصول على اللقب الأول تحت اسم الكونفيدرالية، وارتكزت الخطة على رفع درجة الطوارئ بين جميع الأجهزة وتأمين الفريقين بمقر إقامتهما وحتى موعد المباراة وعقب مغادرة كل فريق للمباراة.

وعقد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا موسعا ضم قيادات وممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن الأمنية وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية، لوضع خطة تأمين المباراة، مؤكدا على ضرورة اليقظة والحيطة والعمل على إخراج المباراة في أحسن صورة،

وعقد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا موسعا ضم قيادات وممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن الأمنية وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية، لوضع خطة تأمين المباراة، مؤكدا على ضرورة اليقظة والحيطة والعمل على إخراج المباراة في أحسن صورة، خاصة أنها مباراة ستحظى باهتمام محلي ودولي.

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وطالب الشريف، الجهات المسؤولة عن التأمين وخاصة المسؤولين عن دخول الجماهير لملعب المباراة أو عبر الحواجز المؤدية لملعب المباراة، بضرورة الحذر والحيطة وعدم السماح بوصول غير حاملي التذاكر لملعب المباراة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر والتعامل بطريقة جيدة مع الجماهير.

وأكد أن خطة التأمين لن تنتهِ مع إطلاق الحكم صافرة المباراة، وأن التأمين سيستمر لحين مغادرة الجماهير ملعب المباراة والمناطق المحيطة وتأمين خروج الفريقين، والعمل على توسيع دائرة التأمين، خاصة أنه من المتوقع أن يعقب نهاية المباراة احتفالات بين الجماهير حال استطاع لاعبي الزمالك الفوز بالمباراة وحسم اللقب لأول مرة.

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وشدد مدير أمن الإسكندرية على ضرورة التعامل بحرص شديد، والتأكد من هوية أصحاب الدعوات الخاصة للمباراة، والتزام حاملي التذاكر بأماكنهم والدخول من البوابات المعنية، كما شدد على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة والتأكيد على وضع عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات.

كما شدد مدير الأمن على توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للأستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

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وأيضا اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة، للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وتم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والخروج والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

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وأكد مدير أمن الإسكندرية، على تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا، لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبارة بكل دقة، محذرا من حمل أي حقائب، ومنع دخول أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أو هيئات تجارية، وحظر حمل أي ألعاب نارية أو مواد مفرقعات، والامتناع عن حمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية، وعلى أن يتم السماح فقط بحمل الأعلام الصغيرة بمساكة بلاستيكية.

وكانت قوات قوات الأمن قد وافقت على حضور 50 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم، يوم الأحد الماضي، بفوز الفريق المغربي على ملعبه بهدف نظيف، أحرزه المهاجم لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليتيعن على الزمالك ضرورة الفوز بفارق هدفين لضمان الحصول على اللقب الأول بمسمى الكونفدرالية.

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