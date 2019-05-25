تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

شارع 306

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.

وأكد قنصوة، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على