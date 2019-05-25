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تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
شارع 306
شارع 306
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد قنصوة، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على
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مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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كسر ماسورة غاز بالاسكندرية (3)

محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، اليوم السبت، تكشف فيه تفاصيل كسر بماسورة غاز طبيعي أمام كوبري راغب بمنطقة كرموز بغيط العنب، والذي وقع صباح اليوم. وأشار البيان إلى أن سبب وقوع الحادث هو قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، ما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك ودون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق صمامات وبلوف الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاز"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.
اعتماد-نتيجة-إعدادية-الإسكندرية (2)

البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
قطار (2)

أقصاها 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير، وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. واعتذرت الهيئة، لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات.
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