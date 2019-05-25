تجربة عربات الطعام المتنقلة تصل الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
شارع 306
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في الرفع المساحي والهندسي لشارع أحمد محمد حسنين بمنطقة الأزاريطة، لوضع تصور لشكل ومساحة عربات الطعام المتنقلة، على أرصفة الشارع لتنفيذ "شارع 306"، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا عقب توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، لإنشاء "شارع 306" على أرصفة شارع أحمد محمد حسنين، لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد قنصوة، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على
وأكد قنصوة، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري، وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على العشوائية، والتوسع في المناطق الترفيهية، ووضع حلول جذرية لإشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.
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وأشار إلى أن شارع 306 من الشوارع الهامة في الإسكندرية، ويحده من الشمال شارع عمر لطفي ومن الجنوب شارع أبو قير، ومن الشرق مدرسة ليسيه الحرية وحمام سباحة استاد جامعة الإسكندرية كلية النصر للبنات (EGC )، ومن الغرب مدرسة النصر بنين وكلية زراعة جامعة الإسكندرية.