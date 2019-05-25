رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

محمد الطويلة رئيس النجوم

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.

وواصل الطويلة: "فكرة استكمال بطولة الدوري مستحيلة خلال الفترة المقبلة، بعد تمسك كل طرف بفرض كلمته، لذلك سيكون أفضل قرار هو الإلغاء من أجل خوض موسم منتظم خلال السنوات المقبلة". وأوضح: "بعيدًا عن الصراع المشتعل بين الأهلي والزمالك، تتمسك إدارة النجوم، وأغلبية الأندية في المسابقة بإلغاء الدوري، لوجود

وواصل الطويلة: "فكرة استكمال بطولة الدوري مستحيلة خلال الفترة المقبلة، بعد تمسك كل طرف بفرض كلمته، لذلك سيكون أفضل قرار هو الإلغاء من أجل خوض موسم منتظم خلال السنوات المقبلة".



وأوضح: "بعيدًا عن الصراع المشتعل بين الأهلي والزمالك، تتمسك إدارة النجوم، وأغلبية الأندية في المسابقة بإلغاء الدوري، لوجود العديد من البنود التي تخالف لوائح الاتحاد الدولي، وعلى رأسها عدم تكافؤ الفرص".



واختتم الطويلة تصريحاته: "من الممكن خوض مسابقة الدوري بالموسم المقبل، بمشاركة 21 فريقا سواء من خلال تقسيم الدوري إلى مجموعتين، أو من خلال خوض كل 3 أيام مباراة، مع مطالبة الأندية بعدم طلب التأجيل أو الاعتراض".



وكان فريق النجوم قد تأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني، مع فريق الداخلية، في حين لم يتحدد الفريق الثالث الذي سيهبط.