مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

في إطار احتفالية يوم إفريقيا الـ56 أطلقت وزارة الخارجية حملة بـ3 لغات تعرض من خلالها الرؤية المصرية تجاه قارة إفريقيا ومجهوداتها لإحلال السلام

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

وزير الخارجية سامح شكري

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.

وأضافت الوزارة، في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها، اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أن القارة تسعى أيضا لتفعيل السياسة الإفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، إذ تقرر خلال القمة الإفريقية في يوليو 2018 استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الإفريقي