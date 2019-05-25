ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

ميسي

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.

وسبق أن توج برشلونة بلقب الكأس في إشبيلية من قبل في عام 1925، عندما تغلب في النهائي على أريناس 2-0، ولكن على ملعب رينا فيكتوريا، كما توج فالنسيا بلقب البطولة في إشبيلية أيضًا في موسم 1998- 1999 بالتغلب في النهائي على أتلتيكو مدريد 3- 0 على ملعب لاكاروتجا. ويبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تسجيل