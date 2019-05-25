رياضة

ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
ميسي
ميسي
أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
وسبق أن توج برشلونة بلقب الكأس في إشبيلية من قبل في عام 1925، عندما تغلب في النهائي على أريناس 2-0، ولكن على ملعب رينا فيكتوريا، كما توج فالنسيا بلقب البطولة في إشبيلية أيضًا في موسم 1998- 1999 بالتغلب في النهائي على أتلتيكو مدريد 3- 0 على ملعب لاكاروتجا. ويبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تسجيل
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نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
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فالفيردي يعلق على حديث ميسي ومستقبله مع برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أهمية تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا غدًا السبت، الذي سيجمع فريقه بفريق فالنسيا في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام على ملعب بينتو فيامارين. وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعطي أهمية كبيرة لمباراة فالنسيا والفوز بهذه المباراة سيعطي الدافع للفريق وسيتوج ببطولة جديدة، مؤكدًا على أن الفريق قدم موسما رائعا، حتى مباراة ليفربول، لكن في المجمل ما فعله الفريق جيد للغاية، ويستهدف استكماله بالتتويج بالكأس غدًا.
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.
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فان دايك يتمسك بالأمل في مباراة العودة مع برشلونة

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن فريقه بإمكانه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلها لموقع ليفربول الرسمي: "لقد شعرنا بخيبة أمل بسبب النتيجة، والتي لم تعبر عن سير اللقاء، وأرى أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصًا كبيرة.. كان من الطبيعي أن نسجل هدفًا واحدًا على أقل تقدير، لكنها كرة القدم.. فقد كان بإمكانهم تسجيل الهدف الرابع، ولدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها في أنفيلد.. أظهرنا طوال الموسم أننا لا نستسلم أبدًا، لذلك علينا أن نصدق فقط أننا نستطيع.. نحتاج إلى تكاتف الجميع معنا، وسنرى كيف تسير الأمور".
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