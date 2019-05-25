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الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

تحرير:محمد فتحي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
طقس حار-أرشيفية
طقس حار-أرشيفية
قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
وحذّر عبدالعال المواطنين من التواجد في الشمس لفترة طويلة، أما المضطر للتواجد نتيجة عمله فعليه ارتداء واقٍ للرأس والملابس القطنية. كما حذّر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من ملء تنك بنزين السيارات، حفاظًا عليه من الانفجار كما حدث في الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدم ملء إطار السيارات لإعطاء
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«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
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شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
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مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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طقس (1)

حر غير مسبوق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.
طقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. واحذروا الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (1)

معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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