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شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
وأوضح الطيب، أن الإسلام خص المرأة أيضا بلبس الذهب والحرير، وحرمه على الرجل، كما أباح لها النوم على فراش الحرير وحرم على الرجل ذلك إلا إذا كان سينام مع زوجته، فقد أباح له الإسلام النوم معها على الحرير إرضاء للزوجة، بل إن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قال إن الله لما تجلى لسيدنا موسى لم يكن موسى قائما
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مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
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السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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الطيب لمتهمي الإسلام بالذكورية: الدين أنصف المرأة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني (حديث شيخ الأزهر)، اليوم الأربعاء، إن الدين الإسلامي أنصف المرأة بقواعد وقيم لا يمكن للإنسانية أن تستقيم بدونها، مؤكدا أن الله (سبحانه وتعالى) خلق الناس مختلفين في أمور ومتفقين في أمور أخرى، لذلك فإن هناك دوائر تقبل المساواة ودوائر لا تقبلها ويسمونها في علم مقاصد الشريعة "عوارض المساواة"، يعني أن المساواة مطلوبة إلا أنها يعرض لها في بعض التطبيقات أن تكون بين مختلفين، فحينئذ تعتبر ظلما وتنتقل من كونها فضيلة لتصبح رذيلة.
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الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مفهوم القوامة أسيء فهمه من بعض المنتمين للإسلام وغيرهم ممن ينادون بتطبيق المفهوم الغربي الذي يرى أن الأسرة لا تبدأ بزوج وزوجة وإنما تبدأ بصديقين يعيشان كما يعيش الزوج والزوجة وإذا استقرت الأمور ورضيا بأن تكون هناك أسرة وأطفال يسجلون هذا الزواج ويسمونه زواجا مدنيا، مضيفا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كليهما سمعا وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساويا في الذنب وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.
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شيخ الأزهر: زينة المرأة أحد حقوق الزوجية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بزينة الزوجة وتجملها لزوجها، واعتبرته أحد الحقوق الزوجية التي يجب الوقوف عندها والانتباه لقيمتها، لما يترتب عليه من نجاح واستقرار للحياة الأسرية، وأن المذهب المالكي ألزم الرجل بتوفير أدوات الزينة لزوجته، وجعلها جزءً من النفقة الملزم بها بعد المأكل والمشرب والملبس والمسكن، موضحا أن المقصود ليس استخدام مساحيق التجميل والزينة الصارخة، بل اعتناء المرأة بشكلها وقوامها وألفاظها الجميلة وتوددها لزوجها؛ لأن هذا هو أقرب طريق إلى قلب الزوج.
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شيخ الأزهر: الإسلام حث الزوجة على التزين لزوجها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في برنامجه اليومي خلال شهر رمضان (حديث شيخ الأزهر)، إن الإسلام حث الزوجة على التزين لزوجها، بحيث تكون دائما في صورة تدخل السرور على قلبه، ويشعر بالسكن الذي ذكره القرآن الكريم، مضيفا أن قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، آية لها أبعاد عميقة في بناء المجتمع الإسلامي.
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