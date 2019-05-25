ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ياسمين الخطيب

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.

وأضافت ياسمين الخطيب، أنها اضطرت لتوضيح حقيقة زواجها من خالد يوسف بعد تسريب صورة لهما على الإنترنت، متابعة: "من التقط هذه الصورة ابنه، وكانت في حفل رأس السنة بالجونة في عام 2017، في رحلة كانت عائلية"، مؤكدة أنها لا تقوم بتسريب الصورة، متسائلة: "ماذا ينقصني لكي أدعي زواجًا من رجل انتهت علاقتي به من سنتين؟"،