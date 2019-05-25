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ياسمين الخطيب عن سر إجهاض نفسها 3 مرات: أمور شخصية

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
رفضت الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، الإفصاح عن سر إجهاضها لنفسها 3 مرات خلال زواجها، وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت: "لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابة أمر شخصي ولا أحب أن تكون حياتي الشخصية علنا لجمهوري"، لافتة إلى أن أول عريس لها كان ابن الجيران، وقام بإهدائها سيارة في عيد ميلادها، ولفتت إلى أنها كانت تبتز أهلها في مرحلة المراهقة، حينما كانوا يرفضون لها أي طلب تطلبه وتهددهم بأن تلقي بنفسها من البلكونة.
وقالت ياسمين الخطيب، إن آراءها عن الخيانة في المرأة والرجل وكتابها بحاجة إلى حديث طويل، أما صورها التي تنشرها على السوشايل ميديا فلا تجد فيها أية مشكلة، مشيرة إلى أنها ترتدي ما يناسب المكان الذي تذهب إليه سواء في الندوات أو التليفزيون. وأضافت ياسمين الخطيب: "الصور اللي بنزلها للفانز شخصية وعادية جدًا،
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رجاء الجداوي

تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
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ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
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ياسمين الخطيب: أحد نجوم الزمالك عرض علي الزواج ورفضت

قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، إن أحد نجوم الكرة في نادي الزمالك عرض عليها الزواج ولكنها رفضت، مؤكدة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن هذا العرض كان من فترة طويلة جدًا، متابعة: "أنا كمان استحالة بالمناسبة أقبل فكرة الارتباط بحد أهلاوي". وأوضحت أنها كانت من المقرر أن تقدم برنامجا آخر على محطة "راديو"، ولكن زوجة مدير الراديو كانت تغار منها على زوجها، فرفضت إطلاق برنامجها.
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هكذا ردت.. هل يقوم تامر أمين باستغلال ياسمين الخطيب؟

رفضت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ما تردد حول استغلال الإعلامي تامر أمين لها بالظهور إلى جانبه، في برنامجه "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار" من أجل زيادة مشاهداته، قائلة إن "هذا لا أساس له من الصحة.. ولا أحد يستطيع استغلال ياسمين الخطيب". وقالت الخطيب، خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت: "هو حد قال إني شغالة في النهار مرغمة، ده شغلي وبعمله بمزاجي، مش صحيح كل هذه الشائعات، وعمرو الليثي طرح اسمي في القناة قبل طرح اسم تامر أمين".
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ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
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سمية الخشاب ترد اليوم على اتهامات أحمد سعد: كذاب

حرب التصريحات بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد تتواصل، وهذه المرة ستظهر "سمية"، مساء اليوم الأربعاء، في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك للرد على التصريحات الأخيرة لـ"سعد"، والتي اتهمها فيها بأنها أخذت منه شقته. الحلقة ستذاع على يومين، وقد ظهرت "سمية" في البرومو وهي تعقب على تعليق لـ"سعد" قال فيه: "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق ست مش تمام"، إذ ردت قائلة: "يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام!".
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