ياسمين الخطيب عن سر إجهاض نفسها 3 مرات: أمور شخصية

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

ياسمين الخطيب

رفضت الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، الإفصاح عن سر إجهاضها لنفسها 3 مرات خلال زواجها، وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت: "لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابة أمر شخصي ولا أحب أن تكون حياتي الشخصية علنا لجمهوري"، لافتة إلى أن أول عريس لها كان ابن الجيران، وقام بإهدائها سيارة في عيد ميلادها، ولفتت إلى أنها كانت تبتز أهلها في مرحلة المراهقة، حينما كانوا يرفضون لها أي طلب تطلبه وتهددهم بأن تلقي بنفسها من البلكونة.

وقالت ياسمين الخطيب، إن آراءها عن الخيانة في المرأة والرجل وكتابها بحاجة إلى حديث طويل، أما صورها التي تنشرها على السوشايل ميديا فلا تجد فيها أية مشكلة، مشيرة إلى أنها ترتدي ما يناسب المكان الذي تذهب إليه سواء في الندوات أو التليفزيون. وأضافت ياسمين الخطيب: "الصور اللي بنزلها للفانز شخصية وعادية جدًا،