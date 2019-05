القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2019

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "الكوميديا السوداء Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في حفل حمل الكثير من المفاجآت وخصوصًا مع غياب المنافسة مع أفلام نتفليكس. وقال بونغ جون- هو: "شكرا جزيلا.. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول". كما فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي، أما جائزة لجنة التحكيم فمناصفة بين فيلمي "Les Misérables" و"Bacurau".

وفاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلمين "البؤساء" للادج لي و"بوكارو" للبرازيليين كليبير ميندونزا فيلو وجوليانو دورنيليس. وذهبت جائزة الإخراج في مهرجان كان السينمائي للأخوين داردين عن "أحمد الصغير"،

أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت إلى إميلي بيتشام عن فيلم "Little Joe"، وأفضل سيناريو إلى سيلين سكياما عن فيلم "Portrait of a Lady on Fire".

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى Atlantics، وجائزة الكاميرا الذهبية إلى Our Mothers، وأفضل فيلم قصير إلى The Distance Between Us and the Sky، وجائزة لجنة التحكيم "فيلم قصير" إلى Monster God.