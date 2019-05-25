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«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
الصورة الفائزة في مسابقة رمضان 2019
الصورة الفائزة في مسابقة رمضان 2019
فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
وكانت الصورة التي فازت بها مصورة التحرير بالمركز الثالث في المسابقة، لأم تختار مع ابنها فانوس رمضان من منطقة السيدة زينب، في مشهد يعكس البهجة التي تخرج من عين الصغير وفرحته الشديدة بفانوس رمضان. وأعلن منظمو المسابقة أن هناك جوائز مادية قيمة تنتظر الفائزين، إذ أعلنت النتيجة في حفل الإفطار السنوي للشعبة
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
طقس-حار (2)

الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
السيد-الرئيس-يستقبل-الفريق-اول-عبد-الفتاح -البرهان . (2)

السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
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انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق لـ9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
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إعادة بناء الإنسان.. تشريح عبارة شائعة وعابرة

إعادة بناء الإنسان المصري، وإعادة بناء الإنسان العربي من أكثر الجمل الشعاراتية شيوعا وذيوعا طيلة عديد العقود والمراحل السياسية في مصر وعالمنا العربي، ونظرا لاختراق هذه الجملة عديد الأنظمة السياسية والقادة، ورجال الإعلام، وأجهزة الدولة الأيديولوجية اكتسبت قدرا كبيرا من المعاني والمحمولات السلبية، ومع مرور الزمن تبدو وكأنها جزء لا يتجزأ من اللغة الساكتة وفق التعبير السوداني الذائع أو خطاب اللغو السياسي والإعلامي العربي.
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شعراوي وعبد العال يتفقدان أعمال تطوير مسجد السيدة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات الموجودة في المنطقة خلال عملية التطوير. كما تفقد الوزير والمحافظ ميدان السيدة زينب حيث تفقدا عددا من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، الموجودة في الميدان واطمأن على توافر جميع السلع بها وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين خاصة اللحوم والدواجن التي يحتاجها المواطنون بمناسبة شهر رمضان المبارك.
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