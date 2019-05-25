رياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
فان دايك و محمد صلاح
فان دايك و محمد صلاح
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.
صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن فان دايك مدافع ليفربول يعد هو الخيار الأول في ريال مدريد لخلافة راموس، بعد المستويات الرائعة التي قدمها بقميص الريدز خلال الموسم الأخير، والتي أهلته للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين. وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن قائمة اهتمامات ريال
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ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
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رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
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نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

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سيرجيو -راموس‎

تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد

أكدت العديد من التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري والخروج المهين من مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا، وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.
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مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".
محمد-صلاح‎

ليفربول: ريال مدريد يريد ضم صلاح وكلوب عقبة الحسم

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، المقربة من نادي ليفربول، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وايدين هازارد، موضحة أن الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة النجم المصري من خلال عدم وجود رغبة من جانب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب حول بيعه في الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه حال فشل الريال في إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.
محمد-صلاح (2)

قناة فرنسية: ريال مدريد بدأ التحرك لضم محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح خط اتصال مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لبدء المفاوضات مع ناديه لضمه لصفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت قناة «كنال بلس» الفرنسية، خلال تقرير تم بثه مساء الأربعاء، إلى تحرك مسؤولي نادي ريال مدريد، لبدء مرحلة التفاوض مع صلاح، المتوج مؤخرًا بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 للعام الثاني على التوالي.
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