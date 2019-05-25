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ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
Young Ahmed
Young Ahmed
اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.
وتصطدم خطط الإمام بمشروع خيري لمعلمة عربية تتطوع لتقديم دروس في اللغة العربية في مركز اجتماعي يعنى بأبناء المهاجرين، ويحرض الإمام تلامذته ضدها، متهما إياها بمحاربة الدين وإفساد أخلاق الشباب، ما يدفع "الفتى أحمد" إلى مهاجمتها بسكين لقتلها، لكنها تنجح في صده، وتلوذ بالفرار. ويجد الفتى نفسه مطاردًا من
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مهرجان-كان (2)

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2019

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "الكوميديا السوداء Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في حفل حمل الكثير من المفاجآت وخصوصًا مع غياب المنافسة مع أفلام نتفليكس. وقال بونغ جون- هو: "شكرا جزيلا.. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول". كما فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي، أما جائزة لجنة التحكيم فمناصفة بين فيلمي "Les Misérables" و"Bacurau".
Mektoub, My Love

مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي
خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوي يتعاون مع تامر عبد المنعم في «الشنطة»

تعاقدت شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني لصاحبها الفنان تامر عبدالمنعم مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «الشنطة»، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل. فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وتحديد أماكن التصوير وبناء الديكورات، ولم تحدد الشركة المنتجة موعدًا نهائيًا لعرض الفيلم بدور السينما.
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Mektoub, My Love

مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي
كوينتن-تارانتينو

مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
مملكة-الغجر

الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير. وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.
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