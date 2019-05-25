ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

Young Ahmed

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.

وتصطدم خطط الإمام بمشروع خيري لمعلمة عربية تتطوع لتقديم دروس في اللغة العربية في مركز اجتماعي يعنى بأبناء المهاجرين، ويحرض الإمام تلامذته ضدها، متهما إياها بمحاربة الدين وإفساد أخلاق الشباب، ما يدفع "الفتى أحمد" إلى مهاجمتها بسكين لقتلها، لكنها تنجح في صده، وتلوذ بالفرار. ويجد الفتى نفسه مطاردًا من