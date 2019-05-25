جريمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
محاكمة - تعبيرية
محاكمة - تعبيرية
أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
وبينت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين كان بحيازتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا
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الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
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جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
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إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
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لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
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أبناء ولكن شياطين.. جرائم عائلية في حق «ست الحبايب»

تسلسلت الشياطين في الشهر الفضيل عدا شيطانين، قلباهما كالحجارة بل أشد قسوة أحدهما لم تأخده شفقة ولا رحمة بوالدته المسنة التي لم تكن يوما تتخيل أن أقرب الناس إليها سيكتب نهايتها بيده، إذ أمسك بسكين وسفك دمائها في نهار رمضان بطريقة اهتزت لها الوجدان، بينما الآخر لم يرحم وهن وضعف والدته المسنة ولم يخفض لها جناح الذل من الرحمة ودفعها بيديه دفعة أطاحت بجسدها من شرفة بالطابق الثالث لتهوى على الأرض مصابة بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة في جسدها وسط ذهول جيرانها.
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«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
محاكمة لجين

«طلب مبلغا ماليا».. فصل مستشار بهيئة نظافة القاهرة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مستشارا بالمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالفصل من الخدمة، وذلك لأنه انقطع عن العمل دون مبرر، واستعمل طرقا احتيالية للحصول على مبلغ مالي من إحدى السيدات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حاتم سلامة ومحمد سماحة، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار فوزي عبدالهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.
طعن-بالسكين

إحالة عامل ووالده للجنايات بتهمة قتل عشيق زوجة الابن

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل ووالده لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب ضبطاه مع زوجة المتهم الأول داخل شقة الزوجية بمنطقة كرداسة، بعدما وجهت النيابة لهما تهمة القتل العمد وأمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات.. كشف أمر الاحالة أنه أثناء تواجد المتهم الأول "الزوج" في عمله تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه باستقبال زوجته رجلا غريبا في منزلها، اتصل الزوج هاتفيا بوالده المقيم بالقرب منه وطلب منه الذهاب إلى منزله للتأكد من رواية الجار وما إذا كان هناك شخص غريب بالمنزل من عدمه لحين الخروج من عمله واللحاق به.
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