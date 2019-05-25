تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

محاكمة - تعبيرية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.

وبينت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين كان بحيازتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا