رياضة

صور جديدة لاستاد القاهرة بعد تغيير المدرجات

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، مساء اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لآخر مراحل التطوير لاستاد القاهرة الدولي، ومدرجات الملعب، التي ظهرت بشكل جديد، بعد إزالة المقاعد القديمة واستبدالها بمقاعد من عدة ألوان مختلفة، وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام النهائيات للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأظهرت الصور تطورًا ملحوظًا في أرضية الملعب، وعمليات تغيير مقاعد المشجعين في بعض المدرجات باللون الأزرق.
ويحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب الوطني الذي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية. وفازت مصر
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عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
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امم-افريقيا‎

بطل «كان».. أصحاب الأرض يتألقون في نسخة 1980

استضافت نيجيريا -لأول مرة في تاريخها- منافسات بطولة أمم إفريقيا، وكان ذلك عام 1980 وشهدت هذه النسخة تفوقًا جديدًا لأصحاب الأرض بعد أن تمكن منتخب نيجيريا من التتويج باللقب، وشارك في المنافسات 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى، نيجيريا (البلد المضيف) ومصر وساحل العاج وتنزانيا، وأقيمت مبارياتها على ملعب "سوريليري" بمدينة لاجوس، بينما ضمت المجموعة الثانية، منتخب غانا (حامل اللقب) والجزائر والمغرب وغينيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "الحرية"بمدينة إيبادان.
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أجيري يقرر استبعاد كهربا عن معسكر مارس لهذا السبب

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة المصري، أن اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر في معسكر مارس الماضي خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث أكدت المصادر أن الجهاز الفني للمنتخب تراجع عن ضم كهربا بعدما بصق على جماهير القلعة البيضاء في لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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المنتخب يكشف لـ«التحرير» آخر تطورات إصابة محمد صلاح

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وفريق ليفربول الإنجليزي، بحالة جيدة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن محمد صلاح فقد الوعي للحظات نتيجة ارتجاج بسيط في المخ، في أثناء مباراة فريقه الريدز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها الريدز بنتيجة (3-2).
اصابة-صلاح‎ (1)

أول تعليق من المنتخب على إصابة محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، للاطمئنان على إصابته، كما تواصل د. محمد أبو العلا طبيب الفريق القومي، مع طبيب فريق ليفربول أيضًا. وتعرض محمد صلاح، نجم فريق ليفريول، إلى إصابة قوية، خلال مواجهة الريدز ونظيره نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سقط أرضًا في الدقيقة 70، بعدما اصطدم بجسد مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية، وغادر الملعب متأثرًا بإصابته.
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