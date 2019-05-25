رياضة

جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
جروس
جروس
قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.
واستمر في حديثه: «لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على تعويض خسارة الذهاب، وأعرف جيدًا أنهم يملكون الشجاعة والإصرار على تحقيق آمال جماهيرهم، وحصد اللقب. وعاد جروس للحديث عن مباراة الذهاب، مؤكدًا أنه كان يسعى للخروج بنتيجة أفضل من الخسارة، لكنها في النهاية مباراة وانتهت، وأن فريقه لديه فرصة
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
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رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
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برج العرب

نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة لتأمين إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية في المباراة التى من المقرر إقامتها، مساء غد الأحد، على معلب الجيش باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك للحصول على اللقب الأول تحت اسم الكونفيدرالية، وارتكزت الخطة على رفع درجة الطوارئ بين جميع الأجهزة وتأمين الفريقين بمقر إقامتهما وحتى موعد المباراة وعقب مغادرة كل فريق للمباراة.
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مدرب المنتخب السابق يدعم الزمالك ضد نهضة بركان

دعم محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، نادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية لموسم 2018- 2019، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى برج العرب، لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة، التي سيغيب عنها الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ويفتقد الفارس الأبيض إلى عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.
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الزمالك يعلن موعد السفر إلى الإسكندرية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، حيث قام بشرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية. كما طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائمًا على قدر المسئولية.
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