لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

جثة

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة قسم شرطة البساتين، فأخطر مأمور القسم بالواقعة. قوة أمنية مكبرة من القسم انتقلت إلى محل البلاغ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط مسرح الجريمة تزامنا