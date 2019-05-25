جريمة

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
جثة
جثة
دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة قسم شرطة البساتين، فأخطر مأمور القسم بالواقعة. قوة أمنية مكبرة من القسم انتقلت إلى محل البلاغ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط مسرح الجريمة تزامنا
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
تنقيب-عن-الاثار (2)

جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
دفتر-شيكات (1)

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

15 مصابا في مشاجرتين بالمولوتوف بفيصل والبساتين

كر وفر، صراخ وعويل، بقايا زجاج تفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات المشهد الذي كانت عليه منطقة البساتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من قاطني شارع 14 في مساكن أطلس، استخدمت فيها أسلحة بيضاء والشوم وسط تراشق بالحجارة والزجاج، مما أسفر عن إصابة نحو 15 مصابا بينهم طفلة تم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، وإعادة الهدوء للمنطقة.
حبس-كلابشات

حبس شقيقين لإطلاقهما النار على طلاب معهد أزهري

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهمامها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" على 6 طلاب بمعهد مسير الثانوي، وذلك الأربعاء الماضي، لوجود خلافات بين أحدهما والمصابين، على أولوية الجلوس في لجنة الامتحانات بمعهد الدكتور أحمد غلوش، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
انتشال غريق - أرشيفية

العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بالبدرشين

"ايه اللي طافي على الميه عند الكوبري الجديد؟" سؤال طرحه شاب على صديقه في أثناء سيرهما بالقرب من الكوبري الجديد بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، هرع الصديقان لاكتشاف ماهية الجسم الطافي، فجاءت المفاجأة جثة شاب في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وحاولا انتشال الجثة لكن مخاوف تملتكت منهما من احتمالية أن يجرفهما التيار، وقررا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة لسرعة الانتقال إلى محل البلاغ.
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