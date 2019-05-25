هكذا ردت.. هل يقوم تامر أمين باستغلال ياسمين الخطيب؟

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

ياسمين الخطيب

رفضت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ما تردد حول استغلال الإعلامي تامر أمين لها بالظهور إلى جانبه، في برنامجه "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار" من أجل زيادة مشاهداته، قائلة إن "هذا لا أساس له من الصحة.. ولا أحد يستطيع استغلال ياسمين الخطيب". وقالت الخطيب، خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت: "هو حد قال إني شغالة في النهار مرغمة، ده شغلي وبعمله بمزاجي، مش صحيح كل هذه الشائعات، وعمرو الليثي طرح اسمي في القناة قبل طرح اسم تامر أمين".

وأبدت ياسمين الخطيب رأيها في الإعلامي أحمد موسى، وقالت إنها ليست من متابعيه، لافتة إلى أنه في أحيان كثيرة يتفوه بالترهات، ووصفت برنامجه "على مسئوليتي" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، بأنه يتحول من السياسة إلى الكوميديا، متابعة: "شاهدت له أكثر من فيديو كوميدي، وبرنامجه سياسي بس بيقلب كوميديا ساعات". و"شيخ